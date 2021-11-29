台塑六輕為敦親睦鄰，委請雲林縣麥寮鄉公所，全鄉每年每人發放7200元敦親睦鄰金，每年12月撥至鄉民的金融帳戶，但有600餘人卻因積欠金融單位款項，遭法院強制扣款，鄉公所行文雲林地方法院希望不要扣款，法院回文此筆錢並非債務人的生活必需，堅持扣款。

六輕回饋地方，與麥寮鄉公所簽定回饋方案，只要祖籍在麥寮鄉，或是外地民眾設籍麥寮並置產，每年每人可獲得7200元敦親睦鄰金，吸引不少人遷居麥寮鄉，是雲林縣少數人口持續成長的鄉鎮，目前全鄉4萬8000餘人都將這筆錢視為「過年紅包」。

麥寮鄉長蔡長昆表示，7200元是由六輕委託公所，將敦親睦鄰金撥至金融帳戶，戶政單位統計，今年10月全鄉人口共4萬8443人，將發放3億4000餘萬元，但有600餘人卻因積欠卡債、稅金，這筆錢依法遭法院扣款，公所因此行文雲林地方法院，希望法外施恩不要扣款。

不過雲林地方法院日前回文公所，內文指出此筆款項是落實對鄉民的生活照顧，用作補貼健保費與家庭用電費用，每人每月核發600元，惟因非屬強制執行法第122條第2項規定，係維持債務人及其共同生活之親屬生活所必需者，故所請礙難准許。

蔡長昆說，遭扣款的鄉民，大多本身財務不佳、生活困難，好不容易盼到1筆額外收入可以運用，卻遭法院強制扣款，因此不斷向公所陳情，希望能改發現金，公所也請律師研議解決方案，但都找不到解套方法，相當無奈。

遭扣款鄉民認為，法律不外人情，欠銀行的錢可以設法攤還，但過年前若有1筆小錢，可以貼補年節花費，希望法官能夠網開一面。