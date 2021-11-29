電池模組廠順達（3211）公告，董事會決議處分龜山廠辦大樓，估計處分利益高達24億元，以順達目前資本額計算，每股獲利貢獻度高達16元，將在2021年入帳，業外獲利大補，順達今年度獲利可望挑戰賺逾2個股本，成今年第三家大賺逾20元的電池模組廠。

順達29日盤後公告，董事會決議處分位於龜山的廠辦大樓，土地面積約2801坪，建物面積則達17733坪，總交易金額達43.98億元，若含加值型營業稅，總交易金額更衝上45億元，順達表示，扣除售後租回之未實現利益之後，將在2021年認列處分利益24億元，相當於每股獲利貢獻度達16元。

順達今年前三季每股稅後純益4.68元，本業今年獲利可望輕鬆突破半個股本，加計這一筆業外獲利，順達2021年每股盈餘將飆高至20元以上，有業外助威，順達將是今年繼新普（3211）、AES-KY（6781）之後，第三家獲利逾20元的電池模組廠。