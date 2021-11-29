膠原蛋白的美膚護骨功效，已成為保健消費市場顯學，經過30年長期發展，小分子胜肽提高吸收的工法已問世。和康生技(1783)以醫材技術開發的Maxi Collagen，以三倍日韓高濃度三胜肽含量，勇奪台灣食品科技學會金牌大獎，正式揭開第三代膠原蛋白的序幕。

和康生以累積多年的醫材膠原蛋白技術，開發出專利雙酵水解技術，三胜肽分子粒徑小於500道爾頓，比例高達70％，比一般市售膠原濃度多3倍，達到前所未有的吸收效率。

經質譜儀定序分析，Maxi Collagen含有9種機能型胜肽，是特定修復功能的關鍵啟動因子，經臨床試驗證實，使用含5克之MaxiCollagen一週，可增加皮膚膠原密度達13％、降低皮膚皺紋10.4％以及提升皮膚含水量7.8％，其美肌效果與反應速度都優於一般型膠原。

和康生表示，台灣食品科技學會是食品領域最大的科研發表會議，迄今已歷經50年歷史，見證台灣食品邁向保健化的過程，和康生開發的Maxi Collagen今榮獲學會金獎更以學界角度肯定產業發展成績，為台灣產學聯手推出科技前沿產品，征戰全球保健市場具體貢獻。