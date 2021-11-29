環保署29日進行「萬大-中和-樹林地區捷運系統環境影響說明書」二期工程環說書審查，由於當地民眾抗議，要求不得佔據公園作為捷運用地，經過3個多小時的討論，最後環評委員考量民眾仍有歧見，要求開發單位北市捷運工程局補足相關說明，最終做出補正再審的決議，要求明年2月25日前提交相關資料。

開發單位台北市捷運工程局表示，變更項目包含車站位置調整（含軌道路線）；部分路線改為地下結構型式。至於土城國小路線段高架段，高架橋外緣與體健樓距離由10.4公尺將向南調整至17.7公尺，以降低噪音振動影響。

環評委員考量地方反彈民意，要求北市捷運局補充相關資料，包含強化本案變更差異、必要性及效益分析說明，包含LG11站量體及設施配置調整規劃、及周遭敏感點影響差異分析等，LG11站以對金城公園影響最小之原則評估縮小量體之可行性。

補充LG11站與金城公園景觀整體融合規劃，含變更前後綠化量差異分析、刺竹等植栽移補植規劃具體說明等，植栽移補植規劃以原生種為限，並評估金城公園綠地面積補償、及增加植栽移補植監測至少持續3年以上可行性。