高雄監獄傳出一名受刑人阿仁（化名）遭同房舍6人性霸凌2個月，不料其中一人竟是曾與藝人王彩樺合作拍攝「保佑」MV的電音三太子團長阿德。案情爆發後，包括帶頭霸凌阿仁的顏姓房長與阿德在內等6人，遭高雄高分院依權利權勢猥褻罪，判處4年5個月至7年不等徒刑。

據了解，受刑人阿仁因為個性陰柔、內向，被同房獄友惡意取「妹仔」、「三八」等綽號，2018年5月21日傍晚5點多，阿仁僅着內褲坐在牢房裡看書，同房的顏姓房長躺在他旁邊休息，故意先用左手控制他的手後，再用右手去摸受刑人的下體，同房其他獄友非但不制止，還冷眼訕笑，顏男變本加厲，強行對阿仁DIY，還玩弄他的奶頭長達1分半。

事發隔月，一名許姓受刑人甚至強行掰開該阿仁的雙腿、直接踩踏他的生殖器，其他獄友也集體猥褻他，甚至摀住他的嘴不讓其聲張，阿仁長期受虐後出現異狀，被監所人員發現，調閱舍房監視器後才發現惡行，將6名相關人移送法辦。

阿仁一審時表示，迫於同儕和顏姓房長的壓力，不敢聲張，顏男等人均否認犯行，辯稱自己只是幫阿仁拉筋「在玩」，其他獄友則坦言怕被排擠，才一起霸凌阿仁。

法官認爲，顏男身爲房長，負責協調舍房內受刑人生活秩序並代表該舍房受刑人與監所主管溝通，具有一定權力，對該受刑人打手槍的行爲不只是性騷擾，屬於泄慾的強制猥褻行爲，最後依加重強制猥褻、強制等罪判他7年，其餘涉案5名受刑人各判處4年5月至6年6月不等徒刑。

案經上訴，二審法官認為，顏男等6人把阿仁視為玩物，恣意霸凌，對他人格、性自主權毫不尊重，造成他心靈受創。念在顏男等6人事後有意尋求被害人諒解，雖未獲首肯，犯後態度尚非惡劣，仍依妨害性自主罪判顏男等人7年至4年5個月不等徒刑，全案可上訴。

驚訝的是，渉案判決的受刑人當中，一名綽號阿德曾姓舍友，曾經電音三太子團的團長，2009年在世運演出爆紅，也被週刊票選為年度十大風雲人物，過去還在藝人王彩樺的歌曲《保庇》MV中演出，但是阿德卻沒有因此珍惜自己的表演人生，卻染上毒品，甚至開始販賣毒品。

據「ETtoday新聞雲」報導，阿德後來在澄清湖的一家汽車旅館當中辦「毒品轟趴」，過程當中找來蹺家少女在摩鐵狂歡，趁少女吸食之後性侵，最後法院依照販毒、妨害性自主罪將他判刑25年，也害他的老大一併入獄。

如今在獄中卻又捲入霸凌獄友案，他辯稱，當時只是在玩遊戲，沒有惡意，但阿仁證稱，他在舍房內遭老大顏男打巴掌、撫摸生殖器，都沒有人出面阻止或相救。

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