新北市板橋區公所配合新北歡樂耶誕城，12月4日下午在板橋花市舉辦「2021板橋花市歡慶耶誕暨愛心捐發票公益活動」，現場安排有空氣鳳梨擺飾DIY教學活動、捐發票換好禮做公益、逛花市集章拿好禮等各項精彩活動，並結合多項街頭藝人表演秀，與民同樂。

板橋區長范姜坤火表示，板橋花市是新北市唯一的公有花卉市場，透過活動讓更多人認識板橋花市，為愛花、賞花民眾提供了一個休閒好去處。今年公所在花市入口處及周邊進行整修改善，也提供場地讓街頭藝人前來表演，更增添了花市的藝文氣息。

活動特別邀請板橋花市花藝達人空氣鳳梨擺飾手作DIY教學，利用原產於中南美洲空氣鳳梨不需要土壤的特性，在容器的選擇上自由度很高 ，非常適合都市生活的人種植。

板橋區公所表示，活動當天下午1點整開放現場報名共80組的空氣鳳梨擺飾DIY教學活動，捐5張紙本或電子當期發票即可報名，另當日至FB粉絲團攤位出示「新北市板橋花市」的粉絲團按讚打卡者可參加集章卡活動，並於板橋區公所粉絲團按讚及花市內不限金額消費完成集章卡後，可兌換多肉植物盆栽1盆，送完為止。

另有舞蹈、二胡表演、魔術表演、腹語表演、特技表演等精彩節目現場表演，並有邀請氣球達人、畫糖達人及童玩編織達人駐點，大小朋友可捐1張當期發票現場兌換達人禮，提醒大家多帶當期發票到花市來做公益搶好康。