張正傑以輕鬆活潑的主題帶領小朋友開心玩音樂。（金門縣府提供）

張正傑教授與小提琴家張芝庭、單簧管教父陳威稜教授與鋼琴家呂冠葶等人同台演出。（金門縣府提供）

國內知名大提琴家張正傑有1個夢想，就是帶著大提琴走遍天涯海角，讓離島、偏鄉的小朋友，也有機會聽1場最棒的音樂會。一直想要圓夢的他今天選擇從金門出發，在走過烽火歲月的「金東電影院」，與來自島嶼東北角的安瀾國小、述美國小師生約300人，共度一場歷史建築與悠揚琴聲合拍的音樂饗宴。

這項由弦外之音團與金門縣政府合辦，台北西北扶輪社贊助，並由金沙鎮公所及安瀾國小協辦，沒有絢爛燈光，也沒有華麗舞台的音樂會，也為剛結束〈金門翟山坑道音樂會〉年度公演的張正傑，在未來10年走遍天涯海角音樂會，邁出樸實無華的第一步。

在昔日駐軍官兵蜂擁穿梭，剛完成整修不久的金東電影院登場的音樂會，除有張正傑教授的大提琴盧傑利以外，還邀請在〈金門坑道音樂節〉演出的小提琴家張芝庭、單簧管教父陳威稜教授與鋼琴家呂冠葶等人同台演出，穿透跳躍的音符與學童們天真爛漫的臉龐相映成趣，在金門海島的一隅留下永恆的紀錄。