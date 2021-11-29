此棟建築物整修後將作為管理中心使用。（嘉義林試所提供／廖素慧嘉市傳真）

此棟建築物整修後將作為展示功能使用。（嘉義林試所提供／廖素慧傳真）

嘉義樹木園區巴西橡膠樹老樹。（嘉義林試所提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義樹木園樹種豐富、樹量繁多，現有樹木9成是外來種，有如市區裡的「樹海」，每天有數千人進出，每年120萬人次造訪，嘉義林試所整修3棟木造舊房舍，增加種植台灣稀有種樹木，預定明年開放，讓民眾對樹木園有新體驗。

嘉義林試所表示，嘉義樹木園自2019年起配合國家植物園方舟計畫工作，整建舊建物、蒐集稀有植物、栽培及展示，規畫種植臺灣稀有植物如水社柳、臺灣紅豆樹、海南草海桐、老虎心等，來提升嘉義樹木園的歷史意義與植栽特色。

嘉義林試所表示，嘉義樹木園源於1915年臺灣總督府殖產課設立，主要為了試驗橡膠樹栽植，後來擴大引進印度紫檀、大葉桃花心木、柚木等各類熱帶經濟樹種，目前有紀錄的植物有81科355種。

嘉義林試所表示，嘉義樹木園的巴西橡膠樹是全臺現存最大棵，樹圍約360公分，約2.5個人合抱，於1909年栽種至今100多歲，巴西橡膠樹群也是全臺數量最多，還有肯氏南洋杉為全臺最早引進的一批母樹。

林試所中埔研究中心助理研究員蔡景株說，園區3棟舊木造房舍正在整修，因台灣檜木取得不易，外觀木料8、9成使用美國扁柏、柳杉，但內部梁柱仍保存原有檜木，房舍周邊還會設計園藝造景，預計最快明年8月完工，作為管理、展示、遊客服務中心等用途。

蔡景株說，園區還會新種棋盤腳、芙蓉菊、水社柳、臺灣紅豆樹、海南草海桐、象牙樹、黃毛榕、老虎心與早田氏鼠尾草等本土珍稀植物，自成一區，再混種咖啡、茶、可可、金雞 納樹等特殊用途植物，充實園區植物保育教育的內涵。