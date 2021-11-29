今有5架共機侵擾西南空域 18:332021/11/29 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-16機。空軍提供 根據空軍發布的共機動態，共機今日有5架侵擾西南空域，有戰機，也有慢速機，包括2架殲-16，2架殲-10、1架運-8反潛機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 昨有共機27架侵擾台灣西南防空識別區，其中，運油-20首次出現；昨日共機侵擾機型包括：2架次空警-500機、1架次運-9通信對抗機、5架次轟-6機、1架次運油-20、6架次殲-10機、4架次殲-11機、8架次殲-16機。 #架次 #共機 #侵擾 #2架 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 1218公投》最新民調曝四大公投恐遭翻轉 羅智強看到希望：她開了第一槍 - 政治 論文門最新進展！倫敦政經學院「否認持有」蔡英文口委名單及口試報告 - 政治 - 旺報 林靜儀邀辯論公投「用英文也可以」 顏寬恒台語回擊 網友：她又失分了 - 政治 20萬台商被迫除籍？內政部：持2證明入境可辦遷入 - 政治 1218公投》公投恐翻盤因發生兩件大事 郭正亮：跟2019年完全一樣 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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