殲-16機。空軍提供

根據空軍發布的共機動態，共機今日有5架侵擾西南空域，有戰機，也有慢速機，包括2架殲-16，2架殲-10、1架運-8反潛機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

昨有共機27架侵擾台灣西南防空識別區，其中，運油-20首次出現；昨日共機侵擾機型包括：2架次空警-500機、1架次運-9通信對抗機、5架次轟-6機、1架次運油-20、6架次殲-10機、4架次殲-11機、8架次殲-16機。