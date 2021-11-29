新北國王籃球隊29日釋出年度形象影片(www.youtube.com/watch?v=FP2blO-1uxA)，號召「新北人戰出來」一同守護我們的家園。而 2021-22年賽季例行賽12月份單場票，將在30日中午12點起全台ibon系統開賣！

形象影片取景於新北市東西南北四方，希望藉此凝聚幅員遼闊的新北市各方力量，號召新北人戰出來！新北市也是台灣最大的移居城市之一，就算不是在這座城市成長的人，只要一起為新北市爭光，就是自己人！如同新北國王陣中成長背景不在台灣的戴維斯（Quincy Davis）、張文平（Steven Guinchard），以及來自其他城市的球員，都團結一心讓新北人一同稱王！

新北國王2021-22賽季例行賽12月份售票將在30日中午12點展開，ibon售票系統網站與ibon 機台同步販售。VIP場邊席「皇家寶座席」售價分別為1排3000元、2排2500元；一樓A區「城堡皇宮席」視野最佳的黃區為700元，四角的白區為600元；籃筐兩側的「城堡攻防席」B區全區售價650元；2樓「城堡高塔席」C區500到200元不等。

成軍第1年新莊體育館主場開幕周，新北國王將在12月18日下午2點30分迎戰衛冕軍台北富邦勇士上演「雙北大戰」，翌日下午2點30分對戰福爾摩沙台新夢想家，12月24日晚上7點對決桃園領航猿。新北國王在開幕周及平安夜3場賽事，皆安排精彩的系列活動，將持續在官方社群陸續公佈。