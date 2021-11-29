高姓計程車司機2017年9月凌晨時到中山區載客，剛好載到從事美甲業的小美（化名），高男一路在車上與小美攀談，問她有沒有做色情的內容，接著開始伸出狼爪，一手撫摸小美膝蓋，高男見小美有醉意，便變本加厲將車停在涵洞內，坐進後座對小美毛手毛腳，甚至親吻她的肩膀和手臂；高男一審被判賠償12萬元，他不服上訴，新北地院近期判他敗訴。

判決指出，小美生日慶生後，搭乘高男計程車準備返回蘆洲住處，高男見小美上車便開始與她攀談，接著開始一邊開車，一邊伸出右手撫摸小美膝蓋，小美見狀被嚇壞，立刻閃躲，但高男仍不罷休，直到小美撥開手才作罷。未料，高男接著卻將計程車停在涵洞中，並跑到後座，要求查看小美身份證，並開始撫摸小美的上臂和肩膀，並將衣物往上推，開始親吻小美，小美隨即將掙扎將他推開。

小美嚇壞當即要求高男趕下車，並聯絡男友到住處等候，所幸高男就此作罷，未對小美持續性騷擾，而小美也在男友的鼓勵下報案提告，並向高男求償50萬元精神賠償費。

雖然高男偵訊期間矢口否認，但法官認為，小美搭車後不到半小時便報警，依據她事後的通話紀錄、情緒反應以及證人供詞，足認高男有性騷擾行為，因此判處高男和其公司須賠償小美12萬元，高男不服認為，他沒有犯法，指控小美誣告，因此上訴新北地院，法院近期駁回高男上訴，判決確定。

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