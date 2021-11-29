鴿舍博物館的大型入口意象「骨鴿」今天正式亮相，許多地方人士出席參觀。（張毓翎攝）

竹埔國小學生創作可前後搖擺的鴿子，目前在鴿舍博物館展出。（張毓翎攝）

鴿舍博物館也有介紹竹埔社區的鴿舍樣貌。（張毓翎攝）

台南市鹽水區竹埔社區在地青年高正浩、李東諺，攜手社區夥伴與台南市政府合作，將閒置老屋改造成「鴿舍博物館」，近日在台南藝術大學建築所師生的協助下，完成一座大型入口意象「骨鴿」，這隻「鴿」超厲害，不僅可360度旋轉，還能讓人坐在上面，是大小朋友乘涼、玩耍的好所在。

鴿舍博物館是由高正浩、李東諺利用工作坊的模式，與在地居民、竹埔國小創造共融、共好、共享的生活場域；同時，也邀請台南藝術大學建築所師生，為博物館前，打造一座可供小孩及長輩共享的「骨鴿」入口意象作品。

這項作品鐵件圓管雕塑，名「骨鴿」音似數位時代的「google」一詞，期待孩子能夠從這座鴿舍博物館，「探索」在地鴿笭歷史故事；此外，「骨鴿」還有旋轉功能，象徵鴿子在居家領空上會繞圈飛翔的過程。

高正浩表示，這個「骨鴿」融合互動性質，阿公、阿嬤帶孫子來玩，可以讓孫子坐進鴿子骨架內，像是乘坐旋轉木馬般的轉動起來，有趣又好玩，另今年還與竹埔國小合作，辦理期1個月的木作課程，讓學生從鎖螺絲、打磨等，完成一隻隻可前後搖擺的鴿子。

高正浩提到，針對社區的長輩們，在鴿舍博物館舉辦工作坊課程，把社區常見的玉米葉加值利用，編織成植物扇，長輩聞著原不起眼的玉米葉變成散出植物香味的扇子，紛紛讚賞年輕人的創意思維。

鹽水區長陳文琪說，鴿舍博物館已經變成在地良好的休憩景點，未來更希望透高正浩、李東諺的巧思，和地方人士的加入合作，創造竹埔的產業和經濟、文化。