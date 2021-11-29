台中市北區90歲郭姓老翁，雖年事已高但身體仍相當硬朗，依舊保有每天運動的良好習慣，27日凌晨3時許獨自出門運動，卻在北區進化北路與柳陽東街口迷路，向路過車輛招手攔車，幸好遇上熱心民眾發現報警，員警趕抵確認其身分及住址，最後成功將老翁載返家中。

郭姓老翁兒子指出，他與父母同住並照護年邁的雙親，父母親感情很好，在母親未中風前，2人經常一起外出運動，但母親中風倒下後父親頓失依靠，失智症狀也更加嚴重了。他詢問父親為何三更半夜不睡覺亂跑，老翁說：「現在沒有天黑啊，我是出來運動」，失智症狀讓老翁沒有時間觀念。

處理員警當場勸老翁，不要隨意出門，若出門要告訴家人，不然容易發生意外，並貼心的將老翁影像留存張貼在派出所同仁群組內，以利同仁如果巡邏時遇到老翁能多加關懷。

台中市警第二分局陳家銘呼籲，如家中有疑似失智的家屬常有走失之虞，家屬可備妥資料向政府單位申請防走失之愛心手鍊；也請民眾發現迷途或需要幫助的人，主動關心並伸出援手幫忙，並通知警方協助，避免憾事發生。