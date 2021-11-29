受到尼龍需求降緩，以及匯兌損失的衝擊，國內主要尼龍廠力鵬（1447）、集盛（1455）第三季營運是今年的谷底；在尼龍價格重回高檔、下游需求回溫，以及業外處分有價證券獲利、匯率趨於穩定下，市場預期，力鵬、集盛第四季的獲利將可恢復到上半年有年增2位數的水準。

受到客戶拉貨動能降低，且，尼龍相關產品價格回落下，力鵬第三季營運呈出貨減、毛利率下滑，稅後淨利只有1千多萬元，是今年單季的最低。

隨著中國大陸限電、能耗雙控，使石化廠陸續被強制安排歲休，尼龍上游原料CPL供給短缺下，價格有支撐，也讓相關尼龍產品報價有撐，加上客戶需求持穩，力鵬第四季起已恢復上半年營運水準。10月合併營收22.88億元，創今年單月次高。

主要以尼龍、聚酯加工絲為產項的集盛，第三季也因下游客戶庫存仍在水平之上，拉貨動能降緩；且，產品價格小回，致營業毛利率下滑。加上匯率因素，導致今年第三季營運出現虧損8272萬元，每股稅後虧損0.16元。

集盛指出，進入第四季，尼龍價格維持在高檔、客戶需求回溫，訂單能見度已到年底，本業的營運水準已恢復成長動能。

集盛10月的合併營收10.69億元，已創今年單月最高，在本業穩定成長，市場指出，集盛第四季因有處分轉投資南帝等有價證券業外收益入帳，以及匯率穩定、可望有回沖利益下，預期第四季的的營運會有2位數的成長。