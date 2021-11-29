三星電子29日公佈人事制度改革方案，打破以往的資歷制，旨在重用年輕人才，儘早實現公司高層年輕化。

這是三星電子自2017年以來時隔五年再次大舉改革人事制度，新人事制度將於2022年起開始實施。具體來看，新人事制度將「副社長」和「專務」職位統一為副社長，並廢除職業等級（Career Level）的升級年限。

目前，三星電子員工的職業等級分為四級，每升一級需要在職8～10年。職業等級廢除後，公司將構建從多方面評估員工業績和專業性的升職評估體系，為培養年輕有為的高管打下基礎。

為營造平等的企業文化，三星還將刪除公司內部網絡標注的員工職級和工號資訊，並廢除每年3月定期進行的晉陞員工公開告示。

企業界人士認為，三星電子的新人事制度將成為副會長李在鎔落實「新三星」藍圖的基石。相關人士表示，自李在鎔提出「新三星」策略以來，三星似乎制定了一套與之匹配的創新性人事制度。鑒於三星的變化始終是其他企業的模範標桿，此次人事改革將會對韓國企業界產生深遠影響。