就在美國到處鼓吹外交抵制北京冬奧之際，陸媒引述知情人士的話說，中國從未向美國政客發出過出席北京冬奧會的邀請，目前也無相關邀請計畫。這主要是因為全球疫情防控形勢嚴峻，並不適合大規模邀請外賓來華活動。

陸媒《環球時報》報導，近日美國等個別西方國家的政客頻繁鼓吹「外交抵制」北京冬奧會。根據奧運規則，外國官員出席奧運會應由本國奧會發出邀請，最終決定權在國際奧會。在以往奧運會的歷史上，東道國經常邀請外國政要在冬奧會期間訪問該國，同時出席冬奧會。據俄羅斯媒體報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫稱，俄總統普丁被邀請在冬奧會開幕式舉行之際訪問北京。

報導引述一名接近北京冬奧會舉辦相關事務的人士表示，作為東道國，中國從來未向美國政客發出過出席北京冬奧會的邀請，也並沒有在冬奧會期間大規模邀請外賓來華活動的計畫。

該人士解釋稱，當前全球疫情防控形勢嚴峻，並不適合大規模邀請外賓來華活動，增加疫情傳播風險。據媒體公開報導，受新冠疫情影響，出席今年夏季舉行的東京奧運會的外國政要人數位列近代奧運史上最低。此前，中方更已明確表示，致力為世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，「簡約」和「安全」二詞已傳遞出明確資訊。

該知情人士稱，「運動員才是這次北京冬奧會的主角」，在中方看來，北京冬奧會的成功精彩蘊含在運動員的精彩表演和奧運精神的彰顯之中，與美國等個別西方國家一些反華政客是否出席毫無關係，「沒有這些西方反華政客的摻和，北京冬奧會只會更精彩。」

該人士表示，美國政客在中方未邀請的情況下不斷炒作外交抵制冬奧會不僅是把奧運會政治化，更完全是「自作多情、自我炒作、嘩眾取寵」。

報導說，與美國等國個別政客炒作抵制冬奧會形成鮮明對比的是這些國家的奧會和運動員對北京冬奧會的積極態度，據北京冬奧組委的統計資料，截至2021年11月17日，來自歐洲和美國、澳大利亞等國的奧會已提交了14000多條註冊申請，僅美國奧會就提出了1528條。