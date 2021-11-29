屏東縣內埔鄉14日晚間發生一起離奇車禍，倪姓男子駕駛自小客車行經建業路與建明路口時，與騎乘機車的葉姓男子發生碰撞，2車撞擊後汽車持續向前滑行，並波及民宅門口，民宅屋主無奈表示，希望駕駛能負起賠償責任。

警方表示，倪男未受傷、葉男則是頭部輕微受傷，民宅電動鐵捲門損壞；員警依程序酒測，倪未飲酒、葉吐氣酒測值為0.15毫克，涉嫌公共危險罪，已依法移送屏東地檢署偵辦。

民宅屋主表示，事發當時自己不在家，透過監視器發現大門被車撞，才連忙回家，如今鐵捲門變形、門都無法開啟，影響生活甚鉅；由於撞倒門的是汽車，於是他向汽車駕駛倪男求償，但對方只說會交給保險公司處理。

倪男為職業軍人，軍隊長官表示，營外車禍屬個人行為，軍方已瞭解過程，並提醒他要依法處置，軍方不會過度介入。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障