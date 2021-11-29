李玲葦在片中挑戰雙重性別角色。（傑聯邦國際提供）

電影《生而為人》以雙性人權益為題材，上映前已累積不少討論度，29日媒體試映會上，主演群李玲葦、陳雪甄、尹昭德、李興文、梁洳瑄、吳兆絃與安德森分享拍攝趣事，在片中挑戰雙重性別扮相的李玲葦表示：「開拍前上網找影片了解雙性人的族群，也安排姿體課練習男生的儀態，還把劇組準備的綁有假陽具的安全褲借回家練習。」

李玲葦去年在《返校》影集的表現大受好評，今年初更憑《生而為人》中雌雄難辦的演技，獲大阪亞洲電影節藥師真珠賞。回想這次拍攝過程，李玲葦透露最崩潰的是一場校園霸凌戲，自認向來理性的她，竟失控大哭了6個小時，下戲後久久無法釋懷。

久違大銀幕的李興文，在片中飾演李玲葦的父親，他深深感嘆為人父不容易，自己從來沒有遇過這樣的案例，作為父母需要更多智慧去面對處理並且陪伴孩子，片中再次看到李興文以截然不同的角色形象出現，為劇情增添不少火花。

電影將於12月3日正式上映，主題曲〈綠一字〉日前曝光旋即引發熱議，好奇這位「神秘女聲」到底是誰，昨日終於揭曉，原來是由導演倪曜親自獻聲演唱。倪曜更是首次親身亮相電影映後宣傳，她表示：「這部電影是在疫情肆虐的2020年完成的，劇組在籌組跟拍攝時都遇到一定程度的困難，對於電影能在台灣完成並上映感到十分感恩與期待。」希望雙性人能夠獲得重視與平等對待。