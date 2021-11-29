想要增肌減脂的人特別注重蛋白質的攝取，但是並非只有吃肉類、雞蛋才有蛋白質，營養師黃乙心在臉書粉專特別分享8大「高蛋白蔬菜」，無論是素食者或是健身者都能放心吃。

蛋白質是身體健康的必需品，一般成人的建議攝取量為「自己的體重（公斤）乘上1.1公克」，換句話說，如果你是50公斤，每日建議攝取55公克的蛋白質。營養師黃乙心表示，蛋白質主要的來源是豆魚蛋肉類及乳品類，而全穀雜糧類及蔬菜類則只有提供少量蛋白質，在營養學上1份蔬菜類＝生重100公克，僅提供1公克蛋白質。

黃乙心特別整理常見蔬菜中蛋白質含量前8名的種類，以生重100公克含量為例，蛋白質最高的前三名分別為「青花菜」的3.7公克、「地瓜葉」的3.2公克，以及「綠蘆筍」的2.7公克等。另外，像紅莧菜、牛蒡、菠菜、綠櫛瓜、玉米筍，1份也都可以提供2公克以上的蛋白質。

最後黃乙心表示，若是正在增肌減脂的人，或是素食者，都可以多補充這些高蛋白蔬菜，一天吃到5份蔬菜，就比吃其他蔬菜平均多攝取到7至14公克的蛋白質。