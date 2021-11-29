歐洲足球聯賽成了Omicron的傳播鏈！葡萄牙國家衛生研究所 (INSA)表示，葡萄牙比蘭倫斯足球俱樂部 (Belenenses SAD)的球員中，有13人感染Omicron變種病毒。該研究所表示，其中1名球員最近從南非回來，然後就在相處中傳染給其他隊友。

INSA研究所給葡萄牙媒體的聲明說：「所有13起新感染病例，都與B-SAD球員有關，也都與Omicron變種病毒有關 。」

目前正在進行基因組測序，但就目前的線索來看，確定是Omicron的可能性很高。

球隊的群體感染，不但是疫情新聞，也是體育大新聞，在星期六B-SAD與本菲卡(Sport Lisboa e Benfica)有一場比賽，但是B-SAD只能派出9名球員，之後更多球員自請下場，最終決定棄賽，與之對陣的本菲卡以7-0 獲勝。

葡萄牙衛生部長佛雷塔斯(Graça Freitas)表示，既然B-SAD球員發現新的變種病毒，本菲卡的球員也要接受病毒測試和隔離。她說：「我們將對可疑接觸者進行主動的隔離，和更密集的病毒測試。」

葡萄牙在星期六有一班從莫三比克抵達里斯本航班，飛機上218名乘客中，發兩例COVID-19。已確定其中一例是Delta，另一例還需確認。

B-SAD球隊發言人說：「目前44名球員都進行居家隔離中。」