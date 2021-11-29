不少遊客到瑞里都會預約竹林茶席，在清幽的竹林中品茶。（張亦惠攝）

嘉義縣梅山鄉瑞里村是阿里山西北廊道的中心，成片綠色竹林有台版臥虎藏龍場景的美稱，過去在地道路狹小、指標不足，不少遊客「路過錯過」，嘉義縣政府除改善166縣道路況外，也新增道路指示牌等，提升遊客旅遊品質。

建設處副處長蔡育宗說明，自2019年起至2021年共投入經費近1億元修繕，針對縣道166線及瑞里周邊聯絡道路進行道路改善工程，改善長度近25公里，針對改善梅山瑞里綠色隧道景觀及道路，建設處向中央爭取前瞻計畫計1800萬元，除新增19個道路指示牌及2個入口意象跟12座休息座椅，改善村里連接綠色隧道的道路，優化遊客到梅山瑞里綠色隧道的旅遊體驗。

嘉義縣政府29日上午在綠色隧道舉行梅山瑞里綠色隧道道路優化發布會，縣長翁章梁表示，交通與識別標誌是導入遊客的基礎工作，瑞里觀光資源豐富，綠色隧道更是個幽靜的景點，為吸引更多遊客前來，嘉義縣政府積極投入經費改善，盼透過道路改善優化，讓更多遊客方便抵達，感受嘉義旅遊的高質感，進而帶動嘉義的觀光產值。

嘉義縣梅山鄉瑞里村因3月紫藤花盛開被稱為紫色山城，除了紫藤花及螢火蟲季外，採茶時節也吸引不少遊客前來欣賞茶園風光、體驗製茶，今年縣府輔導在地業者串連成立嘉義縣166觀光發展協會，未來將推行更深度的旅遊行程，打造166軸線的觀光特色。

文觀局表示，台灣好行瑞里線已11月20日通行，全線沿經嘉義市區到梅山鄉瑞里，假日及國定假日行駛，往返共6班次，民眾可多加利用。