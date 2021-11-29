嘉義知名布袋戲團隊三昧堂拍攝布袋戲電影《柔琴似水2》，每周末在民雄表演藝術中心搭片場拍片，為傳承布袋戲拍攝技術，更舉辦「微紀錄影片工作坊」免費教學員搭台和製作道具等。（三昧堂提供／張亦惠嘉縣傳真）

三昧堂是嘉義知名的布袋戲團隊，今年獲得文化部紓困補助，開拍布袋戲電影《柔琴似水2》，由於拍攝成員皆為志工利用周末在表演藝術中心搭片場拍片，三昧堂為讓民眾對布袋戲有更多了解，除開放片場供民眾參觀外，還舉辦微紀錄影片工作坊，教導學員布袋戲電影拍攝實務，盼能把更多布袋戲相關技術傳承下去。

三昧堂行銷總監嚴仁鴻說，《柔琴似水1》布袋戲電影去年9月首映後好評不斷，2021年中因為疫情的衝擊被取消超過20場演出，向文化部申請拍攝《柔琴似水2》的電影拍攝計畫，通過後今年10月正式開拍。

嚴仁鴻說，三昧堂沒有片場只能借用嘉義縣表演藝術中心芙蕖廳搭出片內場景拍攝，因芙蕖廳是表藝中心的公共空間，無法長時間借用，所以每周六上午要花4個小時搭建片場，利用周末兩天趕拍，周日晚上再將片場拆除恢復原狀，耗時又耗工。

三昧堂為將拍攝技巧分享給有興趣的民眾，辦理微紀錄影片工作坊與順利世家美術館合作，將片場搭建、布袋戲電影拍攝手法技巧等，包括爆破時的沙塵效果、假樹與假山等電影道具製作等經驗免費教授給學員，希望為台灣布袋戲電影產業留下更多新的種子。

三昧堂電影導演陳有豐說，微紀錄影片工作坊秉持三昧堂無私分享的精神，把布袋戲相關的更多技術傳承下去，除了這次教學員用沙塵製造現場的氣功、爆破特效以外，之後有機會還會分享分鏡、剪接和配音、特效後製等，歡迎更多對拍電影有興趣的朋友一起加入，拍出屬於嘉義的布袋戲電影。