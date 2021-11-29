年底1218四大公投在即，藍綠對決態勢越發劍拔弩張，但據《美麗島電子報》的民調顯示，除反萊豬公投外，重啟核四和珍愛藻礁，不同意票大於同意票，公投綁大選則呈現翻盤態勢。同時，《美麗島電子報》公布的民調也顯示，認為反萊豬公投會通過的民眾有49.3%、公投綁大選29.8%、珍愛藻礁25.7%、重啟核四20.1%。

《美麗島電子報》今天公布4公投的民調，結果顯示，是否同意「反萊豬」公投，有55.4%民眾會投同意禁止、37.9%投不同意禁止，表示不投票或投廢票的有2.3%，未明確回答的有4.4%；「公投綁大選」公投的部分，有46.1%民眾同意公投綁大選、41.7%不同意，表示不投票或投廢票的有3.3%，未明確回答的有9.0%。

核四公投的部分，同意重啟核四的有37.8%，不同意重啟的有51.9%，表示不投票或投廢票的有3.0%，未明確回答有7.4%；珍愛藻礁公投的部分，同意三接遷離的有35.0%，不同意三接遷離的有41.1%，表示不投票或投廢票的有4.0%，未明確回答的有19.9%。

該民調也詢問民眾，認為有哪幾個的投票結果可能會通過，結果顯示，反萊豬49.3%、公投綁大選29.8%、珍愛藻礁25.7%、重啟核四20.1%，認為4項公投都不會通過的有13.2%，未明確回答的有19.6%。而在投票率的部分，有62.2%民眾表示一定會去投、22.8%可能會去投、6.4%可能不會去投、5.2%一定不會去投，未明確回答的有3.5%。

《美麗島電子報》的民調還顯示，對於「民進黨主張對這4個公投都應該投不同意，但是民進黨以前對這4個公投的主張也表示過支持，您認為民進黨立場大改變是因為時空背景不同、或是為了民進黨的整體利益」，有46.3%民眾認為是因時空背景不同、40.4%覺得是為了民進黨的整體利益，民眾看法呈現分歧，未明確回答的有13.3%。