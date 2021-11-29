基隆市議會今天進行市府及附屬機關111年度總預算二、三讀，審查14件一讀保留送大會提案，其中觀銷處編列5筆預算、總計2680萬元，引發討論，最終，光雕秀計畫遭刪300萬元。另外，文化局委託辦理豎梯經營則被砍到剩1元、科目保留，其餘通過。

觀銷處有5件預算案一讀被保留送大會討論，其中有2筆備受議員關注，一案為新增預算，950萬元規畫3大項目，其中400至450萬舉辦光雕秀、250萬在正濱漁港周邊旅遊廊帶舉辦市集及音樂展演、250至300萬建構全市智慧觀光旅遊體驗平台；另一案則是編列700萬元，擴大行銷海洋廣場、郵輪廣場、國門廣場等場地，計畫舉辦知名品牌快閃店、展演活動等。

今天市議會舉行二、三讀會，市議員呂美玲提及，員警宿舍維修、派出所廳舍維護一整年只有130萬3900元預算，但舉辦光雕秀要斥資450萬元，「嘣一下就沒了」，經費太龐大不該編列，更喊話「如果沒砍掉不配當議員」；市議員童子瑋則認為，去年舉辦光雕秀有不錯成果，應該要延續舉辦，持續擾動地方、帶動發展，形成觀光產業鏈。

不過，市議員陳薇仲質疑，3大項目關連性為何？她認為，全部涵括在一起無法了解成效及執行率；市議員王醒之則針對700萬行銷廣場提出疑問，他說，觀銷處說明350萬元要進行空間布展，另外300萬元則是舉辦知名品牌快閃店，但這樣的說詞令人無法接受，快閃店究竟盈利還是公益？要求刪除300萬元預算。

議長蔡旺璉最終裁示，觀銷處計畫舉辦光雕秀950萬元預算刪減300萬元，附帶決議，建構全市智慧觀光旅遊體驗平台，預算數不得少於300萬元，另外，市府明年需向議會報告執行狀況。