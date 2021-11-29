《搜狐網》運勢專欄點名生肖狗、生肖豬、生肖馬、生肖羊的人將從2022年開始連續五年迎來大富大貴，因為度過了2021年牛年，他們各方面的運勢都會有很大的提升，包括財運也會有很大的增長。

生肖狗

別人不敢做的事情，屬狗人都很勇於去嘗試。因為別人總是會有很多的顧慮，會擔心事情一旦搞砸了，那該怎麼辦。而屬狗人就沒有這樣的顧慮了，他們覺得只有各種去嘗試不同的，才能夠有好的結果。因此在2022年，屬狗人才會通過自己的靈機變動，一下子大富大貴起來。

生肖豬

屬豬人是非常有富貴命的，屬豬人性格純樸，寬容待人，因為心態樂觀，常有好運和貴人的相伴。而在私底下，屬豬朋友很勤奮，不管是生意還是職場總是很努力，所以機遇不會辜負他們，雖然屬豬的人不善言辭，但也能抓住機遇的，所以他們2022年後開始迎來大富大貴。

生肖馬

從2022年開始，屬馬人的運勢就會開始變得很好，他們會財運亨通，萬事如意，財運來了，擋也擋不住。屬馬人不僅身體能保持健康，而且財富是水漲船高，簡直是日日有驚喜，月月有進賬，讓人羡慕不已。屬馬人未來生活無憂，富貴纏身，財運滾滾而來。

生肖羊

屬羊人天生就頭腦靈活，反應靈敏，他們觀察力很好，善於把握時機，對市場有敏銳的感覺。2022年對於屬羊人來說是機會多多的一年，會有很多好的理財項目出現在他們面前，只要他們能夠把握機會，就能夠大賺一筆，獲得非常豐厚的收入。