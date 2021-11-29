日本前陣子迎來取自「1122」日文發音「いいふふ」（iifufu）的「好夫婦日」，是已婚夫妻慶祝和感謝婚姻的節日，而日本網站《prtimes》也跟風舉辦投票活動，讓高中男同學票選出他們心中的理想老婆，未料新垣結衣、石原聰美、綾瀨遙等知名女神都沒上榜，前三名是一票90後新生代女星，冠軍更有「日版王祖賢」之稱。

日本男高中生票選出理想妻子第三名是現年23歲的廣瀨鈴，廣瀨鈴14歲就擔任雜誌模特兒，從女性潮流雜誌《Seventeen》所舉辦的「Miss Seventeen」模特兒徵選比賽中脫穎而出，和姐姐廣瀨愛麗絲一起進入演藝圈，曾演出電視劇《老師遇到鬼》、《學校的階梯》、《夏空》、電影《海街日記》‌、《老師！我可以喜歡你嗎？》等作品，現在廣告戲劇邀約不斷，人氣十分火紅。

第二名則是有「千年一遇美少女」之稱的橋本環奈，橋本環奈擁有精緻臉蛋、甜美笑容，過去以福岡在地偶像女團「Rev. from DVL」身分出道，2013年在當地表演時，被拍到一張宛如天使下凡的照片，演藝之路就此大開，22歲的她橫跨演戲和歌唱領域，長相可愛卻能不計形象扮醜，尤其在《銀魂》真人版飾演「神樂」一角，讓人印象深刻，可仍是許多美貌排行榜上的常勝軍。

而打敗「千年一遇美少女」最後成為男高中生理想老婆第一名的是濱邊美波，21歲濱邊美波因主演電影《我想吃掉你的胰臟》走紅，外型甜美清純的她被封為「長澤雅美第二」、「日版王祖賢」，而她是從日本著名的「東寶灰姑娘」選秀出身，自帶透明感又有電力笑眼，是日本新生代女神之一。