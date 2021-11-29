新型變種病毒Omicron引發全球高度關注，為迄今發現突變程度最驚人的變種病毒，引發各界擔憂現有疫苗對其的效力，莫德納（Moderna）醫療總監伯頓周日（Paul Burton）表示，莫德納最快能於明年初，針對Omicron病毒推出重新配置的疫苗；而輝瑞和BNT也針對該變種進行調查，若確認現有疫苗效力大減，將會在6周內調整疫苗，於百日內出貨。

外媒報導，世界衛生組織（WHO）警告，Omicron變異株的棘蛋白有高達32個突變，為自疫情爆發以來最高紀錄，更是Delta變種病毒的2倍之多，可能會使Omicron的傳染力更勝以往任何變種，且提升抗藥性，致使現有疫苗對其保護力下降；但WHO目前還不確定Omicron的傳染力、重症率，是否比其他變種更強大。

莫德納醫療總監伯頓周日指出，將於未來幾周內，知道現有疫苗對Omicron的保護力，但伯頓補充，mRNA技術疫苗的不凡之處，即是讓莫德納可以迅速應對，「如果要生產一款新的疫苗，我認為可以在2022年初做到，並於後續量產」。

伯頓表示，現有疫苗仍然能夠提供保護力，這取決於一個人接種疫苗的時間長短，並呼籲未接種的民眾趕快進行疫苗接種，且已經接種的人們也應該施打加強劑。

莫德納日前發布聲明，稱已經於周四感恩節時，動員上百名的員工針對Omicron進行研究。

此外，輝瑞（Pfizer）和BNT先前表示，已啟動針對Omicron變種的調查，將於2周內取得實驗結果，以判斷是否為能夠躲避疫苗免疫反應的「逃逸變異株」，若屬實，將會在6周內調整疫苗，並於百日內出貨。