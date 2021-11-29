有中壢版「城中城」之稱的站前財神大樓，屋齡老舊、鋼筋裸露。（住發處提供／蔡依珍桃園傳真）

有中壢版「城中城」之稱的站前財神大樓，因經營不善沒落，產權複雜導致都更一籌莫展，如今成廉價賓館、外籍移工PUB的集散地，桃園市住宅發展處積極協助輔導，在258名所有權人中，終於取得過半同意門檻，預計12月正式送件籌組更新會，都更案邁向一大步，住發處希冀凝聚意願，早日重現風華。

財神大樓是中壢火車站前地標性建築物，建於1979年，占地約336坪，地上11層、地下3層，80年代風華一時，卻因經營不善沒落，產權被切割，有人甚至僅有建物使用權，整合困難，且3度慘遭祝融，屋齡老舊、鋼筋裸露，有住戶年前發起自辦都更，但進度牛步，在高雄城中城悲劇推波助瀾下，終於從4成同意跨越門檻到5成。

住宅發展處指出，財神大樓所有權人達258人，持分較大的所有權人於今年重啟更新會籌組，住宅發展處持續協助與輔導，在8月至11月召開多場都市更新說明會，共同努力下終於在11月底順利取得130份同意書，過半數土地及建物所有權人同意籌組更新會。

住宅發展處指出，預計12月召開更新會成立大會，明年1月完成更新會立案，市府會輔導向內政部營建署申請重建規畫補助，約有600餘萬的挹注，可有效減輕更新會推動重建初期經費不足的負擔，住發處希冀持續凝聚所有權人共識，讓都市更新順利推動，早日重現大樓的商業風華。