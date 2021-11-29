台灣鋼鐵公司董事長王烱棻，29日向金管會證期局等證券監管單位檢舉馬堅勇再次濫用光洋科資源違法徵求委託書，除請證期局等管理單位立即制止，並予以嚴懲。

證期局副局長郭佳君日前指出，依照規定，公司不得徵求委託書，公司員工禁止在上班時間進行徵求委託書行為。

根據檢舉內容，馬堅勇在證期局的「明令禁止」下，卻大玩二面手法，一方面否認有違法指示員工徵求委託書，另方面又在未依規定將委託書徵求資料送達股東臨時會股務代理機構及副知證期會下，即有人員在APP「籌碼K線」光洋科個股論區中，發表有關委託徵求點、親交付公司等貼文，而且馬派人員更利用光洋科的公司電話及辦公處所徵求委託書，相關錄音均已提供給證期局，可見馬堅勇在證期局裁示公司及員工上班時間不得徵求委託書後，仍執意濫用光洋科公司資源而與主管機關對抗，顯屬違法。

另就媒體廣告刋出：「馬堅勇的中國夢 二岸產業一家親」的相關內容；馬堅勇召開說明會強調在中國大陸的投資行為完全符合投審會規範。台鋼集團表示，馬堅勇應對所有在中國大陸的投資與合作項目，一次說清楚，不要迴避關鍵的問題。