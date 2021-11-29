就在全球通膨疑慮尚未解決時，新型變種病毒又在上週給全球市場帶來重挫。影響所及，全球股市在上週都出現明顯震盪，不只美股與歐股都出現2％以上的跌幅，就連亞股的週線也跟著收黑；摩根資產管理表示，新型變種病毒對全球經濟尚未構成結構性的影響，但相關的震盪可能會持續到12月上旬，所以現階段對亞股的投資策略，還是以多元分散的方式進行。

根據統計，受到資金輪動與變種病毒的雙重影響，上週外資還是維持部分買進東北亞、賣出多數東南亞股市的態勢。比如外資上週雖然賣超台股19.16億美元，但卻買超韓股10.32億美元，大陸股市也獲得外資青睞，在上週獲得8.94億美元的外資淨流入；不過即使如此，受國際股市影響，東北亞股市在上週卻全線收黑。

印度與東南亞股市也有類似的處境。儘管印度股市在前週吸引21.89億美元的外資買超，創下今年單週淨流入新高，但在上週卻遭遇外資20.15億美元的賣超，導致Sensex指數單週大幅下跌4.24％；而東協的兩大權值市場的泰國與印尼，兩地股市在上週也分別下跌2.09％與2.36％，馬來西亞與菲律賓股市也同步下跌，僅有越南股市在上週逆勢上漲2.8％，是亞股僅存的亮點。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，近期歐洲新一波新冠疫情再起，包括奧地利、德國等均表示將升高防疫措施，在市場上引發了原油需求的擔憂；如今變種病毒再起，油價大幅下跌超過10％，也讓能源通膨的壓力稍微降低；不過，由於市場需要更多時間消化變種病毒的相關的資訊，所以短期內亞股還是處在震盪格局。

摩根資產管理指出，相較今年以來美、歐股市超過兩成的漲幅，反觀亞股受疫苗接種速度較慢與中國監管政策接連出台拖累，今年以來呈現小幅下跌。然而，隨著疫苗覆蓋率在下半年大幅提高、以及經濟重啟與出口動能提升的帶動下，日本10月製造業PMI連續九個月加溫，台灣、印度、印尼、越南、泰國等地製造業PMI亦處於擴張區間，顯示亞洲的經濟持續加溫。因此，現在仍要觀察變種病毒對全球經濟的影響，只要變種病毒沒有威脅全球經濟復甦，亞洲經濟升溫的動能便可持續。

另外，觀察過去十年來，亞股共出現三次的年度負報酬（2011年、2016年、2018年），但其後兩年均可見到不俗的反彈報酬。受惠於景氣改善，市場也預期亞股未來具補漲空間。

林雅慧指出，原本市場預期在疫苗施打日益普及下，明年第一季亞洲可能會討論邊境開放的措施，但變種病毒的出現，有可能會部分延緩此一時程，所以亞洲股市雖然存在價值面的優勢，但短期仍不會擺脫震盪格局，投資人還是要用多元分散的投資策略介入亞洲市場。