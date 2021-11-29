全球最大獨立鍍烤鋼廠燁輝企業甫連續於康健雜誌主辦的「2021 CHR 健康企業公民」，及勞動部勞動力發展署主辦的「第7屆職務再設計2021創意競賽活動」中高齡者及高齡者通用設計組，榮獲二個獎項，為鋼鐵業界首次且唯一同時獲該二項殊榮的幸福企業。

燁輝企業總經理吳林茂理表示，未來燁輝將積極、持續、精進健康促進及健康管理活動，展現動態管理熱情和智慧，落實企業社會及健康公民責任，期許減少同仁三高異常率，達到職場應有的健康生活型態，提供同仁正確健康建議，打造更加健康及友善的工作環境，期望能達成同仁在燁輝企業「快快樂樂上班、平平安安回家、健健康康退休」的健康願景。

義聯集團生產事業體系中最重要成員燁輝企業，秉持集團「創新、成長、責任、永續」理念，更將E（Environment，環境保護）、S（Social，社會責任）、（Governance，公司治理）落實為企業的價值主張，善盡社會責任，燁輝企業把全體同仁視為企業發展最重要的資源，努力不懈創造同仁福祉、提升同仁健康，打造燁輝企業成為台灣鋼鐵業界的標竿。

康健雜誌自2019年起策畫「CHR 健康企業公民」企業許諾及評比活動，其藉由參賽企業「知」健康意識、「動」健康活動、「食」健康飲食、「輔」健康管理四大構面，各項促進同仁健康具體做法與實際成果，遴選出當年度得獎企業。燁輝企業2021年度首度參與評比，即以「完善六星健康檢查」、「多元創新健促活動」、「E化健康績效管理」、「強大醫療資源後盾」四項健康管理特色，榮獲1000～5000人組別銀獎，為鋼鐵業界首次獲獎的企業。

另為打造友善職場環境，協助排除中高齡同仁於工作環境之障礙。燁輝企業以「烤漆一線紙套筒搬運設備改善」實際案例，參與勞動部勞動力發展署主辦「第7屆職務再設計2021創意競賽活動」，獲評審青睞，榮獲「中高齡者及高齡者通用設計組」第二名。值得一提的是，此案例不僅有效減輕產線上中高齡同仁搬運體力負荷，設備運作更利用機巧法（Karakuri）智動化機構設計，完全不用再額外耗費任何動力能源，充分展現燁輝同仁透過集思廣益，發揮創意與巧思，研擬具創新、實用且具效益性的輔具，使工作更順暢，提升產能與工作效率。