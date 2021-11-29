櫃買中心11月29日審議通過信實保全公司（6721）股票上櫃案。

根據櫃買中心資料顯示，信實保全公司主要是提供政府或民營單位大型交通案場、科學園區及醫院等建築物之清潔服務、綜合服務、機電服務及保全服務，董事長為楊文榮，推薦證券商為第一金證券、華南永昌證券及元富證券，申請時資本額2億元。

信實保全公司2020年合併營業收入為20億7832萬元，稅後淨利為1億945萬元，每股盈餘為5.47元。今年前三季之合併營業收入為16億3460萬元，稅後淨利為7693萬元，每股盈餘為3.85元。