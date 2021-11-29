柯震東和王淨在《月老》很吸睛。（傳影提供）

《月老》受好評。（傳影提供）

宋芸樺片中綁紅線。（傳影提供）

片中紅線的設計概念圖。（傳影提供）

九把刀同名暢銷小說所改編的愛情奇幻電影《月老》，由班底柯震東回歸，聯手王淨、宋芸樺、馬志翔一同飛天遁地、穿梭陰陽。電影在本屆金馬獎一舉奪下最佳視覺效果、最佳音效、最佳造型設計3項大獎，全台票房累積至28日票房已突破4700萬，為今年上映國片首週末票房冠軍。

出品公司宣佈好消息，《月老》好口碑從國內延燒到國外，新加坡、港澳、馬來西亞與汶萊、韓國、印尼、澳洲、紐西蘭、北美地區將陸續上映，柬埔寨於明年2／24上映，泰國的上映檔期目前正安排。

《月老》29日釋出幕後花絮特效篇，視效總監嚴振欽解釋全片最重要的「紅線」設計概念，起初他下足苦心的版本竟被九把刀潑冷水「像鼻涕」，最後加上細節的高水準製作則讓九把刀驚艷連連。

榮獲本屆金馬獎最佳視覺效果獎的視效總監嚴振欽表示，全片特效鏡頭從預估的300多顆到最後暴增快3倍，為了符合月老由一對搭檔一起產生紅線的故事設定，他和團隊花了許多心思設計相關細節，討論出由月老手指碰手指、再由手指毛細孔產生纖維並交叉成絲狀的紅線，如今觀眾看到的成果，也讓他獲得金馬獎最佳視覺效果獎的肯定。

嚴振欽亦表示，片中如牛頭馬面、鬼頭成等角色，出現時都會自帶「飛沙」的流動氣勢，全靠在3D環境中建立一比一等比例的數位替身，讓替身完全符合演員的動作，才有辦法加上特殊效果。

《月老》幕後花絮特效篇：https：／／youtu.be／uh6MH3UFnfA