廣西一名26歲莫姓男子，2019年某日深夜開著車子在路上尋找隨機性侵落單女子，盯上一對騎機車的夫妻後，重踩油門朝2人衝去，見人妻被撞死後，竟然將屍體抱上車性侵，且造成2死慘劇，人民檢察院調查後依故意殺人罪、侮辱屍體罪，將莫男提起公訴。

此案發生在2019年10月13日，莫男當日獨自駕駛一輛汽車從廣東返回廣西，卻在桂平市金田鎮、垌心鄉和平南縣的大鵬鎮，尋找落單女子欲隨機性侵。當晚11時許，在平南縣一個路口發現一對夫妻騎著電動機車經過，便鎖定性侵人妻，於是加速將兩人撞倒，隨即將奄奄一息的人妻抱上車，找地方洩慾。

不料莫男車子開一半，發現人妻已氣絕身亡，卻仍將車子開到隱密處，對屍體性侵，得逞後就將遺體丟到路邊逃逸，再找地方將車子燒毀滅跡。

事發不久，被撞的人妻丈夫，送到醫院搶救後也宣告不治，莫男為了洩慾奪走2條性命，貴港市人民檢察院指出，莫男為達到性侵人妻目的，竟開車撞死一對夫妻，致兩人死亡，且明知人妻已死亡仍性侵屍體，由於犯罪證據確實，因而依故意殺人罪、侮辱屍體罪追究其刑事責任。

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