百萬YouTuber小玉日前涉嫌使用AI Deepfake技術產製換臉不雅影片並販售，遭刑事局逮捕。影音平台YouTube發布聲明表示，由於小玉違反YouTube創作者責任政策，已經無限期停止小玉頻道的營利資格。案件爆發後也讓Deepfake修法議題受到朝野立委重視，民進黨立委高嘉瑜今接受世新大學學生專訪，暢談相關理念，並在臉書PO出合照。不過，卻有不少網友留言喊「跪求黑衣服女學生IG」。

本身也是小玉「Deepfake（深度偽造）」影片受海者的高嘉瑜，29日接受世新大學的學生訪談小組專訪後，在臉書發文感嘆，「青春無敵！！接受世新大學同學採訪Deepfake修法議題跟提案，只能說18歲離我好近又好遠」，並PO出一張照片表示，「照片中4位年齡都不一樣，猜猜誰最年輕」。

民進黨立委高嘉瑜，近日接受世新大學同學採訪Deepfake修法議題跟提案。（圖/摘自 高嘉瑜臉書）

相關討論吸引不少網友留言，有網友表示，「拿杯子的最美」、「當然是中間那一位永遠18歲」、「拿咖啡的看起來最年輕」。不過也有不少網友留言歪樓喊「跪求黑衣服女學生IG」、「有黑色衣服的IG嗎？」、「請分享黑色衣服小姐姐相關訊息」。

但也有網友提出個人見解認為，「貴否是否先處理《礦業法》？」、「嘉瑜委員，比起Deepfake，是不是該多關心治安問題？貴黨爲了公投問題，幾乎棄國政於不顧，實為萬民之不幸」。

照片中合影的正妹女大生，則在貼文處留言「謝謝美女立委接受我們採訪，好榮幸可以跟您聊天」。

青春無敵！！ 接受世新大學同學採訪Deepfake修法議題跟提案，只能說18歲離我好近又好遠。 #照片中4位年齡都不一樣 #猜猜誰最年輕 由高嘉瑜發佈於 2021年11月28日 星期日

值得注意的是，高嘉瑜過去就曾指出，deepfake未來恐成新型態科技金融犯罪的工具，為了嚴懲散布網路合成影像之行為，以及充分保護性隱私權，將會來修正、增訂多條《刑法》。她強調，深偽技術之濫用必然會加劇假消息、假新聞對於選舉的破壞力。為嚴懲以網路合成影像影響選舉之行為，維護選舉之公正性，也將針對總統及公職人員相關選舉法令提出修法。