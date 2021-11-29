民進黨前立委鄭寶清29日晚間在中壢區舉辦公投說明會，副總統賴清德受邀主講，他強調，4大公投不只是個別議題，核四牽涉台灣環境安全，珍愛藻礁牽涉台灣能源安全，萊豬進口牽涉經濟安全，公投綁大選牽涉到台灣民主安全，4安全環環相扣影響台灣國家安全，目前中國處處封鎖台灣，國際社會站在台灣這邊，如果任一公投通過，會造成個別安全問題，如果全都通過則失信於美國、失信於國際社會，到時候就無法結合民主國家協助台灣國防防衛及經濟發展，重要性不亞於總統大選。

賴清德表示，目前核四大家已經知道認為是拼裝車，又是老爺車充滿危險絕對不可以重啟，這部分民眾是有共識的，第二個珍愛藻礁公投，桃園人很清楚蔡總統也有到大潭，第三接收站並未蓋在藻礁上，是蓋在國民黨政府時代已經填好的23公頃，剩下的200多公頃有好好保護，如果台灣沒讓三接如期完工，大潭無法如期發電，台灣勢必會缺電，所以民眾應該要投不同意，讓三接能順利完工順利供電。

他說，剩下兩項公投案需要進一步向民眾說明，萊豬進口問題一般人看見公投題目多數人會贊成，可是目前政府已採取健康把關措施，根據聯合國訂定出來的相關標準，馬英九前總統時代開放萊牛進口，既然萊牛開放沒有問題，說萊豬會有問題這道理並不成立。他也強調，如果把已經開放的政策再度停止，已經跟美國正在進行雙邊貿易協定談判就要停止，不接受國際貿易組織規範，就不能進入CPTPP，如果和美國不能簽訂雙邊貿易協定，企業要外銷得面臨很高關稅，對企業在國際上競爭很不利。

他也說，公投綁大選議題大家都知道上次九合一選舉天下大亂，大家只注重選舉，沒人注重公投，等到要投票時大家都搞不清楚太可惜了，如果是為了要省一天的工夫造成社會大亂這樣划不來，所以要支持政府公投和大選分開。