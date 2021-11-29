警方昨日將3嫌全數緝捕歸案。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

3嫌得手的金飾和現金，總計約88萬元。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市官田、六甲區11月上旬起，發生多起住宅竊盜案件，警方獲報後展開緝捕行動，發現疑似都是同組犯嫌所為，經過連日追查，鎖定3名嫌犯，昨日將3嫌全數緝捕歸案，該組犯嫌在麻豆警分局轄區至少犯下5起住宅竊盜案件，共得手約88萬元，警詢後將3人依竊盜罪嫌移送辦。

麻豆分局本月18日接獲報案，在官田區一處民宅內發生竊案，員警獲報後立即趕到現場，經查犯嫌是以徒步方式，趁被害人家中無人時進入竊取現金及黃金飾品，得手約39萬元。孰料，數日後又接獲六甲區的住戶報案，稱在16日家裡遭小偷。

警方分析研判應為同組犯嫌，經擴大追查後，發現3名犯嫌作案分工合作，40歲林姓嫌犯負責租車，33歲和38歲2名陳嫌則駕駛租來的汽車，前往預備犯案地點，1人在車內把風，另1人則進入民宅竊取現金及黃金飾品，得手後再到外縣市銀樓變賣。

警方表示，該3名犯嫌近期在雲林、嘉義、台南、高雄及屏東地區都有活動蹤跡，懷疑犯嫌有涉及其他地區住宅竊盜案件，將持續擴大清查，並且呼籲雲嘉南及高屏地區民眾，如有遭遇類此手法案件，請盡速向警察機關報案。