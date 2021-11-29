義縣每月可產生數百床廢棄彈簧床，早年全靠各清潔隊人工拆解，費時又費力。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣各清潔隊每月回收數百床廢棄彈簧床，早年全靠人工拆解，就算是熟手，拆一張床也要花上20至30分鐘，這兩年搭配鏟裝機，平均5到6分鐘就能拆解完1床，效率提升5倍，不過最怕碰到大魔王「獨立筒」，得先以鏟裝機拆解廢棄床墊外皮，再靠人工拆解床內彈簧，才能把分離出的廢鐵回收變賣，費時又費工。

嘉義縣環保局日前舉辦一場彈簧床拆解比賽，讓清潔隊員相互切磋技巧，環保設施管理科長蔡彥宏指出，早年因彈簧床處理程序複雜，一旦公所清潔隊未安排專責人員或人力不足，多半造成廢床堆置，他就曾見過像某公所資源回收場堆了一座彈簧床山。

為加速清潔隊拆除速度，環保局2年前向彰化縣取經後，決定引進鏟裝機，自2019年起補助各清潔隊改裝鏟裝機經費，蔡彥宏說，靠人力手工拆解，1張連結式床墊需花費20到30分鐘，一個清潔隊1天平均只能拆解15床，透過鏟裝機拆解，平均5到6分鐘可拆解完1床， 1天拆解量能達到50個以上。

環保局長張根穆指出，民間回收業者因拆解彈簧床不敷變賣成本，所以回收意願低，現透過鏟裝機輔助，可減少人力耗費，提高效率，另透過競賽交流觀摩，可讓隊員熟練操作，讓廢棄物回收更有效率。