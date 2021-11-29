為期三天的110年全國藤球團體錦標賽於29日落幕，擁有多名國手、甲組好手的佳冬高農完成社會公開女子組雙人賽二連霸、同一體系化身的美和科大也摘下社會公開女子組三人賽冠軍；佳農男隊同樣不遑多讓，在社會公開男子組三人賽稱王。

場中激烈爭鬥之外，此次賽事也出現兩位令人意想不到的「熟」面孔：李易勳與陳育婷。世錦賽國手李易勳去年從國立台灣師範大學畢業後，目前忙於國立成功大學體育健康與休閒研究所課業；陳育婷則是在屏東工業區的食品工廠就業，早已高掛球鞋。兩人出現在豐原體育館，意外成為現場「嬌」點。

全團賽因為隊員人數需求多，為避免組隊困難，也讓為數較少的女子選手有參賽歷練的機會，大會有條件允許女生跨性別參賽，但也只有李易勳是唯一挑戰男子組的選手。代表台南市嘉南藥理大學出賽的她表示，女子隊多分布於屏東、台北與桃園，剛好自己進入成大就讀後都與嘉藥藤球隊共同練球，就一起報名男子組賽事。李易勳笑稱自己都是靠隊友，她說：「因為我主要負責封網與殺球，男生的球點高、殺力大，賽前沒什麼信心。」幸好首日對手是新生代球員，攻擊力道不算太強，自己才有辦法穩定發揮。

全團賽包含雙人賽與三人賽，李易勳認為雙人賽對她的負擔較小，因為雙人賽的攻擊範圍大，只要基本功掌握好，即使是女生，也不會有太大的劣勢。

除了藤球員與研究生的身分，李易勳還是台南高工藤球社的指導老師。她解釋：「社團本來就是嘉藥負責的，但因為仁德離成大比較近，現在就交給我。」身兼三職的李易勳，白天進研究室，週三下午指導社團，晚上八點半到十一點練球，生活安排得非常豐富且緊湊。

去年從佳冬高農畢業的陳育婷，曾入選潛力優秀選手培訓代表隊，畢業後由於家庭因素不再繼續升學，直接投入職場。不過，對藤球極為熱愛的她，仍會利用下班時間與學妹一同練球，因為全團賽剛好是假日，便成為陳育婷復出首戰。她在本次全團賽分別代表佳冬高農參加社會公開女子組雙人賽，以及代表美和科技大學參加社會公開女子組三人賽。

陳育婷表示，年末工作繁忙，其實已經一陣子沒踢藤球，但為了全團賽還是特別集訓，她說：「畢竟很久沒跟學妹們配合，有小練一下。」陳育婷也希望自己未來都能參加假日舉辦的比賽，延續自己對藤球的熱愛。

藤球在108學年度納入中小學課綱新教材後，慢慢開始受到國人關注，從國中到大學，北部與南部都有藤球發展優異的學校，維持穩定發展，唯獨中部還是有待開發的新生地。這次全團賽在台中順利完成賽事，中華民國藤球協會特別感謝臺中市政府運動局、教育局的協助推動，中華藤協希望藉由這次在豐原舉辦全國藤球團體錦標賽的機會，能逐漸提升藤球在中部的能見度。