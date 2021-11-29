花蓮市與彰化市公所繼續締結友好城市結盟，雙方公所團隊與與彰化市民代表會，在新開闢的彰化市戶羽機關車園區，相見歡大合影留念。（彰化市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市長林世賢29日在剛營運月餘的戶羽機關車園區，迎接花蓮市長魏嘉賢帶領的花蓮市公所團隊，並在彰化市代會主席陳文賓見證下，簽署「友好城市交流合作備忘錄」，強化雙方城市文化與觀光交流。

彰化市公所將扇型車庫後方閒置空地，打造成花木扶疏的觀光新亮點「戶羽機關車園區」，29日特別擺設茶席、饗宴，熱情招待遠道而來的魏嘉賢團隊，還特地請來書法家趙宗宋與黃茂松現場揮毫，增添濃濃藝文氛圍。

彰化市、花蓮市早在2015年即締結友好城市，2018年花蓮市0206強震時，林世賢當時就立即傳達關懷並主動伸出援手協助救援，讓魏嘉賢印象深刻、內心感動，去年林世賢就職滿2周年前夕，也曾率公所團隊前往花蓮參訪交流，雙方就市政經營、文化及觀光等議題相互的交流、分享，彼此獲益良多。

林世賢表示，花蓮市為觀光重鎮的城市，近年推動觀光的成功經驗值得彰化市團隊參考、學習，能與花蓮市簽署友好城市交流合作備忘錄，彼此互相學習、共創城市間的進步與繁榮，是一件非常值得慶祝的事；而彰化市擁有全國唯一的扇形車庫，是「重中之重」的觀光資源，此外，彰化市寺廟古蹟豐富、美食小吃遠近馳名，希望能加強和花蓮市在觀光方面的交流。

林世賢強調，2023年彰化古城將屆滿建縣（城）300年，為迎接此一具有歷史性意義的重大日子，公所2年來精心籌辦、舉辦「彰化300古城 慶典之都提燈踩街」系列活動，明年也將再舉行，歡迎花蓮市民與各地民眾前來彰化市觀光旅遊。