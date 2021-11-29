大園警分局小小警察體驗營，VR實境模擬遊戲、AR擴增實境技術，學童樂在其中。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

大園警分局小小警察體驗營，VR實境模擬遊戲、AR擴增實境技術，學童樂在其中。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

大園警分局小小警察體驗營，VR實境模擬遊戲、AR擴增實境技術，學童樂在其中。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市大園警分局舉辦「小小警察體驗營-110未來警探」活動，利用VR實境模擬遊戲、AR擴增實境技術及互動解謎元素等多項關卡，帶領小朋友體驗員警平時勤務的未知與緊張感，60個名額一開放就秒殺，參與的家長都樂見寓教於樂，引導小朋友正確的觀念。

大園分局長吳明彥表示，大園分局為響應11月20日世界兒童人權日，於28日下午舉辦「110年小小警察體驗營-110未來警探」活動，透過新型態的實境遊戲與互動解謎元素之「沉浸式體驗」進行密室逃脫，讓孩子在瞬息萬變的情境中，運用團隊的力量，一起腦力激盪破解謎底，做出正確判斷及反應處置作為，進而完成闖關任務。

吳明彥表示，小小警察體驗營向來十分受到民眾歡迎，今年在大園分局場次的60個名額一開放報名即迅速秒殺，此次活動的目的就是希望寓教於樂，藉由充分參與活動，進而提昇小朋友自我保護及被害預防的意識。

更有趣的是闖關成功後還可以利用虛擬槍進行「VR實境模擬」射擊遊戲，甚至透過「AR擴增實境」技術，讓孩童體驗大型車輛內輪差的視覺死角，建立正確的交通安全觀念。

現場活動也播放「網路性別暴力」、「交通安全」等主題宣導影片，讓小朋友思考並建立正確的觀念，更透過有獎徵答方式，讓學童更加理解身體的自主權，如不可拍攝私密照或傳給陌生人等意識，也學習到寶貴的交通安全觀念。

吳明彥表示，此次活動的目的就是希望寓教於樂，藉由充分參與活動以及婦幼和交通安全宣導，進而提昇小朋友自我保護及被害預防的意識，期許未來的棟樑能快快樂樂成長。