有「時尚奧斯卡」之稱的時尚界年度盛會「CFDA」Fashion Awards（美國時裝設計師委員會）於11月10日盛大展開，現場聚集了眾多明星，就連今年才剛生下兒子的「最辣小三」艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）也受邀出席，並在紅毯上秀出超狂身材，讓網友們全傻眼。

艾蜜莉瑞特考斯基當天穿著一件超短版的藍色襯衫搭配中空黑色針織衣，下半身則是穿著超低腰藍色長裙，她還刻意將腰帶拉低，經過強光一打，超結實的川字腹肌及人魚線一覽無遺，整體造型看起來休閒又不失性感，但也讓人意外才生更完小孩8個月的她，身材竟恢復得如此神速，紛紛留言「這腰線太不科學了」、「她真的今年才剛生完嗎」、「我完全不敢相信她才生完8個月」、「哪有人剛生完一年腹肌還能這麼明顯」、「她確定有生小孩嗎」、「完全不敢相信我的眼睛」、「生完就能這麼辣太誇張了」，吸引超過120萬人按讚。

事實上，艾蜜莉瑞特考斯基生下兒子後不到1個月便火速復出，為自家的服飾品牌拍攝宣傳照，她也在個人社群平台上曬出超狂的身材自拍，但卻引來不少人的批評，認為她會讓許多剛生產完的婦女備感壓力，同時感到相當自卑，根本不可能每個剛生產完的媽媽都能像超模一樣，立即恢復纖細身材，還有人認為她的腹肌應該「修很大」等批評，意外掀起話題。

但這些似乎都沒有影響到艾蜜莉瑞特考斯基，她還是經常在IG上曬出火辣穿搭以及家庭生活，受到大批粉絲的喜愛，也使她人氣持續攀升。