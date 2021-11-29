有關外界質疑信義區虎林公園今年7月修剪樹木時，將樹上的領角鴞巢樹枝砍除一事，北市府公園處澄清，僅作藤蔓移除及適度枝葉修剪，未發現領角鴞繁殖樹洞，近期仍傳出領角鴞叫聲，顯示領角鴞仍在公園範圍內活動。另外，東明公園樹木修剪頻率與以往並無差別，因附近人口漸增，藍鵲不喜人群，可能因此漸少出現蹤跡。

公園處表示，虎林公園一株稜果榕樹遭藤蔓密集攀附，顧慮已影響樹木生長，導致枯枝斷裂，甚至可能造成樹倒風險，因此進行藤蔓移除作業，並作枝葉修剪。施作期間避開鳥類育雛期且並未於該樹發現鳥巢，樹木移除藤蔓後已逐漸恢復生長。

公園處表示，接獲里長反映領角鴞問題後，已於今年9月7日邀集臺北市立動物園及社團法人台灣猛禽研究會與里長現場會勘，猛禽研究會檢視現場樹木，認為該棵樹木非領角鴞繁殖樹洞位置，推測領角鴞巢洞應在鄰近樹木或山區，動物園表示，從里長描述近期還有聽到領角鴞叫聲情形，顯示領角鴞還停留在周邊綠地，依現場周遭綠帶相連環境應不影響領角鴞之生存。

動物保護處認為，由於領角鴞多半利用天然樹洞繁殖育雛，虎林公園周邊尚有永春陂濕地公園及四獸山等郊山森林，原本就適合領角鴞生存；因與人們居住環境與活動領域重疊，公園裡的麻雀、白頭翁、老鼠、青蛙、蜥蜴等被領角鴞當作食物來源，而成為穩定活動場域，但虎林公園不一定為繁殖、育雛之固定地點。

由於每年5至11月為本市防汛期，高溫多雨易導致多數植物快速生長，在颱風或豪大雨期間，若公園內樹冠層如果積壓大量藤蔓，可能會造成樹木傾倒，造成市民生命財產損失。為降低意外風險，公園處必須進行樹木修剪，但僅針對藤蔓及枯枝部分，應不致影響領角鴞生存。

另外，東明公園自2016年1月由南港區公所移撥至公園處，經查樹木修剪及植栽更新補植的頻率與在區公所維護時差異不大，均是為了防颱及公園景觀目的所實施，並未過度修剪，每2-3年會進行一次，且樹木修剪均避開臺灣藍鵲的育幼期，避免影響鳥類的繁殖孵育。

東明公園周遭環境最大的改變，在2020年1月及4月東明公宅住民入住，原先台肥出租國宅為5層樓，219戶，改建後的東明公宅為21層樓，700戶。由於建物變大，人口變多，公園早、晚使用民眾較原先增加一倍以上，推測可能是由於建物及公園活動民眾的增加，讓臺灣藍鵲這兩年比較少出現在東明公園。

公園處表示，公園生態化是市府持續努力的目標，在規劃樹木修剪時，原本就會特別避開動物的繁殖期，今後會更審慎考量公園現地條件，進行環境維護，以維持公園內動植物的生態平衡。