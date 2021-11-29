享台版小希臘美譽的「芹壁村」位於馬祖北竿。（黃采薇攝）

交通部觀光局與連江縣政府合作推出、旅遊電商易飛網協助推廣的「台灣好行@馬祖」，是島上最便民的懶人式遊島專車，共有4條路線，串聯馬祖在地知名景點，並搭配隨車專人導覽解說，導遊還能推薦最美的取景位置和角度，帶旅客一邊遊玩、一邊拍美照，並了解馬祖的文化與風景。

來到北竿絕不能錯過的就是芹壁村，有著「馬祖地中海」之稱，是馬祖閩東建築最具代表性的聚落，保存度非常完整，古宅群順著山勢成梯形排列，建材多以花崗岩等火成岩為主，有著青白、黃褐、磚紅等色澤，相間堆砌成充滿異國風情的石板屋。

來到馬祖戰地巡禮，鐵堡是必訪的景點，鐵板海邊上有一座獨立岩礁，由於地形險要、便於觀測海面動靜，早年曾被闢為軍事據點。鐵堡內部是挖空的坑道，仍可見昔日包含官兵床位、廁所、戰備水槽及機槍室等空間，上方覆以水泥掩體，粉刷迷彩漆料，也還能見衛兵哨、射擊位置與軍犬圈養處等。佇立於浪濤中的海上堡壘，今仍能夠感受到戰地的肅殺氣氛，從入口至鐵堡的棧道上都設有欄杆步道，適合各種構圖及取景，也能帶出視覺延伸的效果。

當船隻駛入馬祖福澳港，福山照壁上正紅色的四個大字「枕戈待旦」映入眼簾，氣勢雄偉、壯觀，是馬祖戰地精神的代表。這四字為先總統蔣公早年為嘉勉馬祖軍民不忘復國之志，親筆所題，再經原有銘刻字跡原樣放大闢建。今則成為馬祖的金字招牌，也是來到南竿的必打卡地標，由於地勢開闊、海風強勁，提醒旅客賞景拍美照之餘，也要留意安全。

「台灣好行@馬祖」是「三一」便民旅運服務：一指滑動、一分鐘完成訂購、一趟說走就走的戰地之旅，共有4條路線，包含：「南竿-媽祖巨神像線」、「北竿-戰爭和平公園線」、「莒光-東犬燈塔線」及「東引-國之北疆線」（莒光及東引好行行駛期間為每年4月1日至9月30日止），路線串連9成以上的當地熱門景點，車上還有專業導覽人員沿途解說，旅人可以自由行的價格享有團體遊的服務，對於不會騎車或懶得規劃行程的旅客是好選擇。

易飛網推出「台灣好行@馬祖」秋冬自由行優惠，2天1夜機＋酒，贈送雙重好禮：北海坑道日間搖櫓及南竿巨神像線半日遊，好康只到111年3月31日止。