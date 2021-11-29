失智婦散步離家逾2公里，幸運手環讓眼尖警發現助返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

從廣東省來台依親居留的老婦人，患有失智症，家人機警給她隨身攜帶寫有聯絡方式的金屬手環，28日順利讓桃園是八德警方指引回家，警方呼籲家中長者如有失智現象，應避免讓其單獨外出，或在隨身的衣物繡上識別資料、聯繫電話以利返家。

八德分局大安派出所巡佐李清銓、警員張健達於28日上午11點多巡邏時，接獲八德區東勇街附近有一名婦人在人行道徘徊，疑似迷途，立即到場關心，但婦人身上未帶任何證件，加上所說的方言員警也無法與其溝通，一度陷入膠著。

幸好眼尖的張警發現婦人手上戴有一只金屬手環，取下手環後見內側刻有婦人姓名及家屬連絡電話，立即通知婦人家屬。婦人的女兒趕到派出所表示，母親因失智從廣東省來台依親居留由其照顧，平時有在住家附近散步的習慣，今天不知為何走到2公里遠的地方，幸好有讓母親戴愛心手環和警方及時發現，非常感謝警方的主動幫忙協助。

八德分局呼籲民眾，家中長者如有失智現象，應避免讓其單獨外出，平常應多注意其動向，也可在隨身的衣物繡上識別資料、聯繫電話等以便提供警方或相關單位的辨識，可儘速聯絡到家屬。