第14屆棋王賽今天進入七番戰最終局，棋王許皓鋐不敵「七番魔王」林君諺，丟失棋王頭銜，由林君諺榮登新任棋王，拿下120萬元的獎金。

一年一度的棋王賽今年邁入第14屆，冠亞軍分別可以拿到新台幣120萬元和40萬元獎金，為國內頭銜賽中獎金最高的賽事之一，僅次於圍棋名人賽。今年棋王挑戰賽自11月8日開打，由職業棋士八段林君諺挑戰號稱當前「台灣第一人」的棋王許皓鋐。

雖說是林君諺挑戰許皓鋐，但在七番戰中林君諺一直以來都是許皓鋐的「苦手」，過去許皓鋐凡是在七番頭銜戰中對上林君諺，包括2018年棋王賽、2020年名人戰等，總是輸多勝少。

此次棋王挑戰賽，林君諺氣勢如虹，不但在循環賽中以6連勝取得挑戰資格，棋王挑戰賽首戰更先馳得點，拔得頭籌，可說是步步逼人。

接下來，雙方戰績呈現拉鋸。許皓鋐連下兩局後，林君諺又扳回兩局，取得3比2領先優勢，眼看林君諺再下一局就能取得頭銜，離棋王僅有一步之遙，許皓鋐又強勢守住一局，將比賽硬是拉入第七局決勝局。

棋王挑戰賽最終戰由林君諺執黑先行，黑棋在中腹確立大模樣後，便取得優勢，令白棋陷入苦戰。白棋雖然開劫作戰，試圖衝破黑棋模樣，但仍無力扳回劣勢，最後由林君諺中盤持黑勝，奪下第14屆棋王頭銜。

負責線上解說的職業棋士六段劉耀文表示，第七局決勝局林君諺節奏掌握非常好，許皓鋐從佈局階段就下得較為苦悶，雖然一度情勢有所好轉，但中間還是未能把握良機，扭轉局面，可說是林君諺發揮很好的一局棋。

林君諺在賽後受訪時則表示，棋王賽是很重要的比賽，他很重視這盤棋，很幸運可以發揮的還不錯。

對於在七番棋中能一直戰勝許皓鋐，他表示，七番棋對他來講比較有時間去調整自己的狀態，像在這次比賽中在第二、三局沒有發揮好，就有機會在第三、四局做出調整，思考一些想法。接下來的目標，當然是希望明年能下的更好。

衛冕失敗，許皓鋐在賽後顯得有些失落。他表示，棋輸在哪裡還要回去檢討，希望從下一場比賽開始振作，好好表現。