全昭旻（左）與宋玧妸。friDay影音提供

48歲韓劇天后宋玧妸魅力依舊，讓李成宰相隔24年依然為了她在新劇《櫥窗：女王之家》飾演負心漢，全昭旻則不當「戀愛青蛙」改當小三，2PM燦盛在劇中則喜獲女神姊姊。

韓國收視不敗天后宋玧妸新作《櫥窗：女王之家》，描述兼具美貌、知性與財富的世界級時尚集團千金「韓善珠」(宋玧妸 飾)，在不知情的狀況下支持了閨蜜與自己丈夫的婚外情，進而挺身挽救完美家庭的上流懸疑愛情劇。

劇組29日辦新戲記者會，宋玧妸、李成宰繼1997年合拍電視劇《越過地平線》後，相隔24年再度合作，宋玧妸表示，當年2人都還是新人，因此在拍戲現場沒說什麼話，這次收到邀約得知將和李再次配合，既興奮又期待。

李成宰則自爆會接演本劇就是為了宋玧妸，他並非初次飾演壞人或負心漢，但在一場邊牽著小三的手、邊和宋講電話的戲，竟然第一次感受到良心譴責，忽然驚覺「我怎麼會這樣，這是不對的」，展現出宋玧妸的魅力與號召力依舊迷人。

《櫥窗：女王之家》是宋玧妸相隔1年多之後再接演婚外情題材，這次劇中老公李成宰將周旋在她與全昭旻之間，全昭旻則是偶然與宋相遇並結成好姊妹。在戲劇開播前釋出的預告中，可看到實際年齡差13歲的宋、全呈現出親密自然互動氛圍。

近年來在綜藝節目《Running Man》、《第六感》中成為固定班底，進而讓人氣急速上升的全昭旻，這次回歸演員本業卻是演出和既有形象完全不同的小三角色，讓韓綜粉絲大為吃驚。全昭旻表示，很享受在這種戲劇與綜藝形象落差很大的感覺之中，希望能為觀眾帶來很大衝擊，觀眾越是感到震驚，她越有成就感。

本劇同時也是男團2PM成員燦盛退伍後的首部電視劇作品，他在劇中飾演宋玧妸的同父異母弟弟「韓正元」。燦盛表示，由於戲裡外宋玧妸都對他很好、很會照顧人，因此讓他好幾次都不禁冒出「如果她真的是我姊姊就好了」的念頭。該劇11月29日晚間播出。