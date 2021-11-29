對於農委會主委陳吉仲日前曾說，「全世界沒有一個國家是在標萊克多巴胺，全部都以標示產地來源國為主」。東華大學教授施正鋒直言，既是全稱的「全世界」，哪有所謂「全部」「為主」？同時他也分析了美國對於萊克多巴胺使用的標準後指出，「當大哥的，不要為了一點小錢為難小弟」。

施正鋒今天(29日)在臉書上表示，農委會主委陳吉仲說「全世界沒有一個國家是在標萊克多巴胺，全部都以標示產地來源國為主」。話語有病，既是全稱的「全世界」，哪有所謂「全部」「為主」？

施正鋒指出，歐盟、俄羅斯、中國大陸都不允許萊豬進口，人家已經阻絕於國門之外，又何必多此一舉標示？試問，加拿大為何要信誓旦旦出口的豬不含萊劑？為何加拿大政府要輔導不含萊劑的認證（CRFPCP）？看過美國農業部（USDA）的無β促效劑標章，藥物食品安全和檢驗署（FSIS）針對出口、及宗教等用途提供的標示準則，包括「不含萊劑」（no ractopamine），難道不適用於外銷台灣的豬？

施正鋒認為，CODEX違反一向的共識決，在美國動員下以69比67票數強行通過低標，差別在於美國堅持「沒有證據證明有害」，歐盟等食安先進國家則採取預防原則，認為目前並沒有充分的科學證據「證明無害」。第三世界國家多半沒有自己的食安法規制度，當然是拿香對拜，更不用說不吃豬肉的回教國家。

施正鋒更說，美國養豬大場為了出口自清，所以不是要求美豬出口商先取得農部的認證，再不然就是進口後老老實實地標示清楚，不要劣幣驅逐良幣。「當大哥的，不要為了一點小錢為難小弟」。