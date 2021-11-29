龜山警分局採「巡、問、查」，由派出所、社區巡守隊及分局督導人員加密三層治安防護網，副分局長也要巡簽成功阻詐。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園龜山發生超商大夜班店員遭刺殺命案，龜山警分局在市長鄭文燦指示加強見警率下，採「巡、問、查」，由派出所、社區巡守隊及分局督導人員加密三層治安防護網，關心並提醒店員報警機制，副分局長宋宗哲昨晚到復興一路超商簽巡時，店員突然透露有女子在ATM前頻講電話，宋趨前發現女子遭詐，且已存入30萬，通知大華派出所員警到場，及時凍結對方帳戶，成功攔阻30萬元遭盜領。

龜山警分局副分局長宋宗哲昨晚9點前往超商簽巡，店員透露ATM旁的女子邊講手機邊操作，已待了快2小時，讓其餘想提領款的顧客紛紛離開，不知是車手還是遭詐騙，宋聽聞不動聲色上前，發現女子是依電話指示匯款中，立刻通知大華派出所所長派員到場盤查，沒想到電話那頭一聽警察，秒將電話掛斷。

險遭詐的42歲秦姓女子說，接獲購買的化妝品公司客服來電，要她解除分期付款，依指示分別以「手機網路銀行轉帳」及「ATM現金存款轉帳」解除分期，豈料卻是將30萬元存款先後匯入詐騙集團的人頭帳戶，手中還有10萬元現金也正要存入，員警一聽立刻阻止，並告知是詐騙伎倆，嚇得秦女擔憂血本無歸，員警趕緊通報165防詐騙專線協助凍結帳戶，並聯繫銀行攔阻匯款，成功阻詐。

龜山分局表示，日前超商店員遭刺死，針對深夜超商一人顧店容易有安全疑慮，規劃採取「巡、問、查」方式，由轄區派出所、在地社區巡守隊深夜交叉巡邏，再加上一層分局督導人員督巡編織成治安防護網，要求在店內設簿簽到，主動製作小卡片（內有派出所電話）擺在櫃檯，與店員詢問店內狀況，當告知店內有可疑人物時，員警主動上盤問查證身分，嚇阻伺機犯罪之歹徒，本次成功攔阻詐騙案，即是合作的成果。

大華派出所所長陳均百呼籲民眾接獲不明來電且聽到「投資理財」、「重複扣款」、「要求匯款」、「解約」、「到提款機退款」等話語均屬詐騙手法，可立即掛斷，冷靜向當地派出所或165反詐騙專線查證，才不會讓辛苦的錢落入詐騙集團手中。