Ja Morant exited the game after an apparent leg injury



Hope he's OK 🙏 pic.twitter.com/M8Za8KST9x — Bleacher Report (@BleacherReport) November 27, 2021

灰熊隊控衛莫蘭特(Ja Morant)在上周對戰老鷹的時候不慎弄傷左膝，總教練傑金斯(Taylor Jenkins)在對戰國王之前表示，莫蘭特預計缺陣「幾個星期」，所幸他接受診斷後沒有發現韌帶受傷，只是扭傷而已。傑金斯：「我們很高興避開了嚴重的傷勢，預期他可以完全復原，也不會有令人擔心的長期傷害。」

當時比賽才打到第一節，莫蘭特持球從右邊高位進攻，遭到對手嚴防又退出來，他在中途稍微沒有控制住球，伸手把球拉回來的時候，左膝因為不適當的角度著地而扭傷。莫蘭特受傷之後用單腳一路跳到三分線把球傳給隊友，很快他就發現無法在左膝施加力量，被攙扶退場。

莫蘭特是2019-20球季的新人王，本季表現十分英勇，開幕戰就對騎士轟下37分，第3戰對湖人猛砍40分，一度和勇士隊柯瑞(Stephen Curry)並列得分王。在莫蘭特受傷之前場均25.3分是生涯新高，另有7.1助攻，罰球命中率從上季大跌的73%回升到78%，重返新人球季的水準。

傑金斯稱讚莫蘭特過去總是在受傷時全心全意投入復健，然後以完整狀態回歸。這是莫蘭特第3個球季，他是2019年選秀榜眼，雖然狀元錫安威廉森(Zion Williamson)聲勢浩大，威廉森因為受傷不斷首季只打了24場，莫蘭特實至名歸坐上新人王。莫蘭特缺陣的情況下，灰熊29日以128-101痛宰剛剛開除總教練的國王，目前10勝10負。